Kiyotake, Sakai, Haraguchi und Co.: So lief es für die Japaner bei Hannover 96 

Hiroki Sakai spielte von 2012 bis 2016 für Hannover 96. Insgesamt kam der Außenverteidiger für die Roten in 102 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und gab vier Vorlagen. Der 30-Jährige machte in Hannover die meiste Zeit einen soliden Job als rechter Verteidiger - zum absoluten Leistungsträger hat es trotzdem nie so richtig gereicht. Heute spielt Sakai in Frankreich bei Olympique Marseille und ist Stammspieler. In der letzten Spielzeit, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, ist er mit OM Zweiter geworden. ©