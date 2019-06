So plant Christoph Dabrowski den Umbruch bei der U23 von Hannover 96

Zehn Spieler sind bereits verabschiedet und weg, darunter Talente wie Tim Dierßen, der seit 2011 im 96-Unterbau spielte und immer wieder mal bei den Profis schnupperte, und Lars Ritzka. „Vielleicht geht auch noch ein Elfter oder Zwölfter“, sagt Dabrowski, „das ist schon ein großer Umbruch.“ Das Loch wird mit Talenten aus der U19 gestopft, mit einem neuen Routinier – und mit Zugängen, „die Entwicklungspotenzial haben“, sagt Dabrowski, der sich durch seine Leistung sogar in den Blickwinkel von Zweitligist Holstein Kiel (braucht einen Nachfolger für Tim Walter) gebracht hat, dort aber wohl nicht Cheftrainer wird. Dabrowski blickt weiter auf 96. „Ich freue mich auf den Umbruch in Hannover“, sagte er nach Saisonschluss. „Wir nehmen den als Basis, um uns weiter zu verbessern. Auf der einen oder anderen Position haben wir noch mehr Qualität.“

Am Ende lief’s für Christoph Dabrowski und seine 96-Reserve. Die U23 landete in der Regionalliga auf Platz sechs. Doch jetzt steht ein großer Umbruch an. Kein Problem, sagt der Trainer: „Das wird spannend. Wir wollen noch ehrgeiziger denken.“

Tor: Timo Königsmann. Der gebürtige Hannoveraner startete seine Karriere in der Jugend von Hannover 96. Den großen Durchbruch in die Profi-Mannschaft schaffte der Torhüter allerdings nicht. In der Regionalliga Nord kam der 21-Jährige für die Reserve von Hannover 96 immerhin auf insgesamt 3510 Einsatzminuten. ©

Die Durchlässigkeit aus dem 96-Nachwuchs in den Profibereich war lange ein Problem. Damit das besser wird, wurde nicht zuletzt das teure Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) gebaut – und da will 96 trotz Profiabstieg nicht sparen. Profichef Martin Kind betont: „Der Umsatz halbiert sich. Aber beim NLZ werden wir den Haushalt uneingeschränkt fortsetzen, weil wir überzeugt sind, dass es ein wichtiger Baustein der Zukunftsstrategie ist.“

"Justin ist sehr kreativ und talentiert"

Gefruchtet hat die Strategie zum Beispiel bei U19-Stürmer Justin Neiß (19), der vor Kurzem seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Ob er direkt bei den Profis angreifen oder in der U23 Spielzeit sammeln soll, ist noch nicht abschließend klar. Dabrowski lobt: „Er hat die Saison über schon vier Spiele bei uns gemacht. Justin ist sehr kreativ und talentiert.“

Doch mit Talent allein kommt die U23 nicht weit, jedenfalls nicht bei den großen Entwicklungszielen. „Wir hatten diese Saison zwischendurch einen kleinen Hänger, so was müssen wir minimieren.“ Dafür braucht es für die Talente auch Vorbilder und Vorkämpfer. So wie Christian Schulz. Früher war er 96-Antreiber in der Bundesliga, jetzt hilft er in der Reserve. Und der mittlerweile 36-Jährige hängt noch ein Jahr dran. „Schulle macht weiter, er hat noch Spaß am Fußball. Da bin ich wirklich froh drüber. Er ist Stabilisator und als Säule wichtig für die Mannschaft. Es ist einfach toll, mit ihm zu arbeiten“, sagt Dabrowski.

Obendrauf hat 96 einen weiteren Routinier verpflichtet: Martin Wagner (32) kommt nach Hannover, zuletzt war der Mittelfeldspieler Kapitän bei Drittligist Meppen. Es werden weitere Neue folgen.