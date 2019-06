So reagiert der SC DHfK Leipzig auf den Rückzug von Stefan Kretzschmar

Günther würdigt „Kretzsches“ Anteil am Aufstieg der DHfK-Männer so: „Natürlich gibt es hier niemanden, der etwas allein klären kann. So war auch Stefan ein Puzzleteil, ein ganz, ganz wichtiges freilich. Vor allen Dingen in den Anfangsjahren, wo ich mir an den Sponsoren-Türen eine blutige Nase geholt habe. Da war er derjenige, der mich unterstützt hat, dass wir überhaupt Gehör finden. Über all die Jahre war er einer, der uns immer mit neuem Input bereichert hat, der die Türen aufgestoßen hat in die große weite Handballwelt hinein.“ Auch für seine tägliche Arbeit sei Kretzschmar wichtig gewesen. „Er war für mich immer ein vertrauensvoller Ansprechpartner, wenn es darum ging sich abzustimmen, welchen Trainer, welchen Spieler wir holen. Das hat dazu geführt, dass wir die Reise von der vierten in die erste Liga und bis ins Final Four geschafft haben“, sagt Günther.