"So schnell haut Eugen nichts um": BSK-Boxer Waigel kämpft für Olympia

Seine Hoffnungen auf die Olympischen Spiele gingen in die Knie. Das Großereignis wurde verschoben wegen Corona – nun gibt es wieder eine Chance, auf Tokio 2021. Waigel ist dabei, sich aufzurappeln. „Ich habe noch etwas Zeit und werde alles versuchen“, sagt er. Im Frühjahr könnte sich der Sportsoldat, der in Munster lebt, für das Weltturnier qualifizieren. Dort werden die letzten Olympia-Tickets vergeben.

Nachdem er zu Beginn des Jahres an Scharlach erkrankt war, folgte der nächste Tiefschlag durch die Pandemie. Waigel konnte monatelang kein Sparring betreiben. Kurz darauf erwischte es den Ex-Weltmeister im Kickboxen richtig. Er wurde er von einem Motorrad angefahren. „Ich habe keine Erinnerung daran, aber meine Schuld war es nicht“, sagt Waigel. Diesen Einschlag hatte er nicht kommen gesehen. „Es war eine Katastrophe.“ Seitdem plagen ihn Beschwerden in der linken Schulter. Von gewohnter Schlagkraft ist der gelernte Fachangestellte für Bäderbetriebe weit entfernt.

"So schnell haut Eugen nichts um"

Am Bundesstützpunkt Hannover will Waigel wieder auf die Beine kommen. BSK-Cheftrainer Arthur Mattheis traut ihm das zu: „So schnell haut Eugen nichts um.“ Der Weg nach Tokio geht so: Ammar Abduljabbar aus Hamburg ist auf der Liste des DBV die Nummer eins. Er hat damit das „Erstschlagrecht“. Beim Olympiaqualifikationsturnier in London im Februar wird er um das eine Ticket kämpfen, das pro Nation für eine Gewichtsklasse vergeben wird. Schafft es Abduljabbar nicht, ist Waigel wieder im Rennen. Dann könnten die beiden erneut eine Qualifikation austragen. Die allerletzten Tokio-Fahrer sollen bei der Weltqualifikation in Paris im Mai ermittelt werden.