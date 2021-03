So schwach wie lange nicht: Das sind die Gründe für die deutsche Biathlon-Krise

Auch das noch: Nach all den unerquicklichen Nachrichten aus dem deutschen Biathlonlager erklärte diese Woche auch noch Arnd Peiffer seinen Rücktritt. Das ist tragisch fürs deutsche Männerteam, er war der Einzige, der in diesem Winter konstante und meist gute Leistungen zeigte. Der Einzige, der im Weltcup auf einem Podest stand, der Einzige mit einer WM-Medaille. Und bei den Frauen? Da verdient nur Franziska Preuß gute Noten. Denise Herrmann, die den Gesamtweltcup gewinnen wollte, kam erst zum Ende der Saison in Form.

Auch wenn das Weltcupfinale in Östersund an diesem Wochenende erst begonnen hat, ist klar: So schwach wie 2020/2021 präsentierte sich das deutsche Biathlon lange nicht. Es gab Schwächen am Schießstand und in der Loipe. Weltspitze ist die Biathlonnation Deutschland nur noch bei den TV-Quoten. Was ist schiefgelaufen?