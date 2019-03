Mit voller Offensiv-Power: So soll Hannover 96 beim FC Augsburg starten 

Hannover 96 steht vor dem nächsten "Endspiel" in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Thomas Doll reist zum richtungsweisenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Klar ist, 96 braucht dringend Punkte, um den Anschluss an den Relegationsplatz nicht zu verlieren. Bei einer Niederlage würde sich die Schlinge so langsam aber sicher zuziehen.