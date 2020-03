So stand Hannover 96 in den letzten zehn Jahren nach 25 Spieltagen da

Die Saison ist unterbrochen. Die Corona-Krise lässt vorerst keine sportlichen Großveranstaltungen zu. Somit steht auch die Tabelle der 2. Bundesliga nach dem 25. Spieltag still. Wie sah es in den letzten zehn Jahren bei Hannover 96 zu diesem Zeitpunkt aus? Und was denkt ihr, ist für 96 noch möglich?