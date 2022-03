Heiße Eiszeit beginnt: So starten Indians und Scorpions in die Play-offs

Die Scorpions eröffnen ihre Achtelfinalserie dann gegen den SC Riessersee. Auch die Indians genießen den Heimvorteil, spielen zeitgleich (20 Uhr) gegen den Deggendorfer SC, der die Partie coronabedingt erfolglos hatte verschieben wollen. Am Sonntag treten Scorpions und Indians jeweils auswärts an, ehe am Dienstag wieder Heimspiele erfolgen. Die Play-off-Serien werden nach dem Modus „Best of five“ gespielt.

Viele Fragezeichen standen noch im Raum, nun herrscht Klarheit: Die Hannover Scorpions und die Hannover Indians wissen jetzt, wie es für sie in den Play-offs der Eishockey-Oberliga weitergeht. Am vergangenen Sonntag beendeten beide Teams die Hauptrunde. Am Freitag beginnt die wichtigste Zeit der Saison.

Der ECH hat sich mit einem starken Schlussspurt den vierten Platz im Norden gesichert und trifft daher auf den Fünften der Südstaffel. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bezwang am Wochenende den Nordmeister Saale Bulls Halle gleich zweimal – und das mit insgesamt 12:1 Toren. „Wir haben uns den vierten Platz verdient. Jetzt werden wir konzentriert in die Play-offs gehen und wollen dort Spaß haben“, sagt Soccio. Eine konzentrierte Vorbereitung – das gilt auch für den Coach. Denn zuletzt plante er zweigleisig, schaute sich auf Video nicht nur die Deggendorfer, sondern auch die Eisbären Regensburg an. Die Regensburger, Vierter im Süden, wären mit Heimvorteil der Gegner der Indians gewesen, wenn diese auf dem fünften Platz im Norden eingelaufen wären.

Die Indians meisterten aber den Doppelspieltag gegen Halle außerordentlich gut. Und selbst wenn es am Sonntag nicht mit einem erneuten Sieg in Halle geklappt hätte – es hätte auch so gereicht. Denn die Icefighters Leipzig, die sich mit den Indians im direkten Duell um den vierten Platz befanden, schwächelten und verloren überraschend beim Tabellenschlusslicht Hammer Eisbären mit 3:4.

Reiss jetzt offiziell Cheftrainer

Die Scorpions beendeten die reguläre Saison mit einer Niederlage, verloren in Mellendorf mit 3:5 gegen die Moskitos Essen. „Natürlich gewinnt man lieber – aber diesmal ist es egal. Viel wichtiger war, dass die Jungs wieder Spielpraxis erhalten. Einige haben am Morgen vor dem Spiel das erste Mal nach vielen Tagen Pausen wieder auf dem Eis gestanden“, sagt Trainer Dieter Reiss, dessen Team zuletzt wegen Coronafällen zu einer Zwangspause verurteilt war und gegen Essen noch nicht wieder alle Spieler an Bord hatte. „Bis zu den Play-offs wird es hoffentlich besser“, sagt Reiss, der vom Interimstrainer zum Chefcoach aufgestiegen ist. „Die Absprache ist, dass ich erst mal die Play-offs mache. Was im Sommer wird, werden wir sehen.“

Vom nächsten Gegner konnte er sich bereits ein Bild machen. Denn Riessersee traf im Süden in den Pre-Play-offs auf den EV Füssen und setzte sich in zwei Partien durch. „Mein erster Eindruck ist: Wir haben einen guten Gegner, der aber für uns machbar sein sollte.“ Mit der Endplatzierung ist Reiss zufrieden. „Ich bin froh, dass wir Zweiter geworden sind. Das ist eine gute Basis für erfolgreiche Play-offs.“

Ticketvorverkauf gestartet

Für die Spiele besitzen Scorpions und Indians nach aktuellem Stand der Corona-Vorschriften die Möglichkeit, ihre Eisstadien in Mellendorf beziehungsweise am Pferdeturm voll auszulasten. Informationen zum Ticketverkauf, der am Montag startet, gibt es auf den Internetseiten der Klubs.