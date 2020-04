So teuer kommt die Stadt Dresden ein Abstieg von Zweitligist Dynamo zu stehen

Diese Summe setzt sich zusammen aus einem Zuschuss in Höhe von 135.000 Euro plus Zahlung des jährlichen Betrags von Zins und Tilgung für den Kredit in Höhe von 1,985 Millionen Euro netto. Wenn der Verein aber in der 1. Bundesliga spielt, so der Vertrag, dann fließt nur der städtische Zuschuss, während der Millionenbetrag für Zins und Tilgung entfällt.