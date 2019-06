So viele Teilnehmer wie noch nie beim Leipziger Firmenlauf

Leipzig. Teilnehmerrekord beim 12. Leipziger Firmenlauf: Für das Großevent am kommenden Mittwoch (19. Juni) haben sich bereits mehr als 19.000 Läufer angemeldet. Das seien so viele wie noch nie, sagte ein Sprecher des Veranstalters am Donnerstag. 2018 waren rund 17.700 Läufer mit dabei. Erstmals wurde in diesem Jahr die Marke von 1000 Firmen geknackt. 1044 Unternehmen – etwa 100 mehr als im Vorjahr – hätten sich für die größte Laufveranstaltung der Stadt registriert.

25 Grad und Sonnenschein. Es war heiß, als der Leipziger Firmenlauf am frühen Abend des 5. Juni 2018 in die elfte Auflage ging. Dabei machten die sommerlichen Temperaturen dem einen oder anderen Läufer sichtbar zu schaffen. © André Kempner

Der Start- und Zielbereich befindet sich wie in den Vorjahren auf dem Kleinmesse-Gelände am Cottaweg. Auch bei der Laufstrecke setzen die Veranstalter auf bewährtes Pflaster: Die Fünf-Kilometer-Runde führt über Rietschelstraße, Friesenstraße, Paul-Küster-Straße, Hempelstraße, Rietschelstraße und Hans-Driesch-Straße zurück zum Cottaweg. Die gesamte Strecke ist von 15 bis 21 Uhr voll gesperrt. Die Stadt weist darauf hin, dass bereits den gesamten Tag über absolutes Halteverbot herrscht. Der Cottaweg selbst ist von 12 bis 24 Uhr gesperrt.

Erstmals vier Startwellen

Aufgrund der großen Anzahl an Teilnehmern wird es in diesem Jahr vier statt drei Startwellen geben. Dadurch sollen sich die Wartezeiten für die Läufer weiter verringern – in den Vorjahren einer der Kritikpunkte vieler Teilnehmer. Die ersten Läufer gehen um 18 Uhr an den Start. Im Abstand von einer halben Stunde werden bis 19.30 Uhr die weiteren Wellen gestartet. Am Cottaweg steigt im Anschluss bis 22 Uhr eine große Läuferparty mit Siegerehrungen, Livemusik und DJ.