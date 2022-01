"So wenig wechseln wie möglich": Nagelsmann verrät Plan mit Bayern-Elf gegen Gladbach

Zehn Profis unter den Feldspielern sind noch einsatzfähig - und alle stehen in der Startelf: Trainer Julian Nagelsmann setzt zum Rückrundenstart beim coronageplagten Herbstmeister FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach auf seine letzten noch verbliebenen Profis. Der 19 Jahre alte Malik Tillman steht dabei am Freitagabend in der Allianz Arena erstmals in der Anfangsformation. Nationalspieler Joshua Kimmich gibt nach zwei Monaten Corona-Zwangspause sein Comeback beim Tabellenführer. "Wir haben immer noch eine gute erste Elf", stellte Nagelsmann bei Sat1 klar und erklärte seinen Plan mit seinen Ersatzspielern auf der Bank, die komplett über keine Bundesliga-Erfahrung verfügt. Anzeige

Nagelsmann fehlen insgesamt 13 Profis, darunter befinden sich neun zuletzt positiv getestete Akteure um Kapitän Manuel Neuer. Für den Nationaltorhüter kommt Ersatzmann Sven Ulreich zu seinem ersten Ligaeinsatz in dieser Saison. Auf der Bank sitzen bei den Bayern als Feldspieler nur Amateure und Jugendspieler, darunter die beiden erst 16-jährigen Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner. "Ausblenden kann man es nicht, man muss natürlich ein bisschen umbauen", sagte der Bayern-Coach. "Wenn man auf die Bank schaut, sieht man es noch deutlicher. Wir müssen defensiv umbauen, ein paar andere Ideen haben heute."

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Gladbach Sven Ulreich ©

Vor allem soll die Startelf um Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co. möglichst für einen guten Vorsprung sorgen, "Wir haben die Aufgabe, mit der ersten Elf schon das Spiel in die Richtung zu drücken, dass wir es gewinnen können", erklärte Nagelsmann seinen Plan. "Wir wissen nicht wie gut wir durchkommen, ob wir wechseln müssen." Auswechslungen will der Trainer nämlich am liebsten vermeiden: "Wir versuchen grundsätzlich so wenig zu wechseln wir möglich." Der "Druck" solle nicht auf den jungen Spielern lasten. Und wenn sie doch eingewechselt werden? "Die sollen es genießen. Sie dürfen auch Fehler machen, wenn sie was probieren", sagte Nagelsmann.

Der Coach warnt davor, von den Ersatzspielern zu viel zu erwarten: "Die erste Elf, da kann es schon sein, dass einige Mannschaften sagen, die hätten wir gerne, aber die Bank ist jetzt nicht so besetzt, wie wir es gewohnt sind." Auch Qualitativ werden sie das Team laut Nagelsmann nicht unbedingt verstärken: "Die Qualität wird sicherlich nicht besser werden, die von der Bank kommt. Es sind alles gute, talentierte teilweise junge, teilweise sehr erfahrene Drittliga- oder jetzt Regionalliga-Bayern-Spieler, die ihre Sache in ihren Mannschaft sehr gut machen, aber in der Bundesliga gegen Gladbach reinzukommen, ist sicherlich nicht ganz einfach."