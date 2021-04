So will er nicht aufhören: Fred Matejasik verlängert in Broistedt

„Nach zwei solchen Saisons mit der Pandemie kann ich nicht einfach so aufhören – so ohne ein echtes Resultat. Ich möchte doch sehen, wie sich die Spieler weiterentwickeln“, erklärt Fred Matejasik, Trainer des Fußball-Kreisligisten aus Broistedt. Nun verlängerte der Übungsleiter seinen Vertrag bei den Pfeilen um eine weitere Saison und steht dem Verein nach der Corona-Pandemie zudem noch mit einer weiteren kleinen Nebentätigkeit zur Verfügung.

Nach dem Abstieg der Broistedter aus der Bezirksliga im Sommer 2018 übernahm der gebürtige Salzgitteraner Fred Matejasik das Amt bei den Pfeilen. Nach Platz 10 in der ersten Saison mit vielen jungen Akteuren führte Matejasik die Pfeile in seiner zweiten Spielzeit auf den vierten Rang, ehe die Saison abgebrochen werden musste. In der kürzlich annullierten Saison 2020/21 lagen die Broistedter erneut auf Platz 4. „Wir sind zufrieden mit seiner Arbeit in den vergangenen drei Jahren“, erklärt der Fußball-Abteilungsleiter Timo Stübrich und fügt hinzu: „Das Problem war nur, dass wir die Mannschaft nie so richtig zusammenhalten konnten. Wenn Corona vorbei ist, wollen wir unser Projekt mit Fred aber weiter bestreiten.“