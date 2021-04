"So will ich uns sehen": Mats Hummels lobt BVB-Leistung gegen ManCity - und macht Kampfansage

Ein guter Auftritt - aber kein Lohn: Borussia Dortmund hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City phasenweise starken und ansehnlichen Fußball zelebriert, dennoch den Coup beim Premier-League-Tabellenführer verpasst. Ein Treffer von Kapitän Marco Reus (84. Minute) reichte nicht, da ManCity dank der Treffer von Kevin De Bruyne (19. Minute) und Phil Foden (90.) knapp mit 2:1 gewann. Als moralischer Sieger können sich die Dortmunder drei Tage nach dem mutlosen Heim-Auftritt gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga (1:2) trotzdem fühlen. "Wir haben gefightet bis zum Gehtnichtmehr", zeigte sich Abwehr-Boss Mats Hummels nach Abpfiff des Spiels in England bei DAZN stolz - und fand allgemein viele lobende Worte für seine Mitspieler. Anzeige

"Wir haben heute glaube ich alles reingeworfen", zeigte sich der Ex-Nationalspieler mit der Einstellung seines Teams zufrieden - und ergänzte wenig später bei Sky, dass der BVB "fußballerisch mutig" gespielt habe. "So will ich uns sehen, so will jeder Fan uns sehen", meinte Hummels, der von einem "Schritt nach vorne" sprach, weiter. Für Torschütze Reus fügte hinzu, die Leistung gegen City "sollte uns Vertrauen geben" - sprach aber zugleich Grundsätzliches an: "Wir reden seit einem Jahr, dass wir Kontinuität in unser Spiel bringen wollen. Wir haben zu wenig Spiele wie heute, wo wir unser Niveau zeigen." In die gleiche Kerbe schlug auch Hummels: "Das ist ein Schritt nach vorne. Das Thema bei uns sind nicht die Schritte nach vorne zu machen, sondern einfach mal vorne und oben zu bleiben, was Einsatz, Konzentration und Seriosität angeht", so der Weltmeister von 2014.

BVB-Coach Edin Terzic: "Es ist erst Halbzeit"

Die Hoffnung auf Besserung ist also angebracht, auch wenn es am Ende nicht zu einem Achtungs-Erfolg wie einem Remis gegen die Guardiola-Truppe reichte. "Mit dem späten 2:1 für City ist das Gefühl natürlich nicht gut, obwohl wir sehr viel richtig gemacht haben heute", monierte Hummels, der trotzdem eine Kampfansage formulierte. Denn mit dem wichtigen Auswärtstor wahrten die Dortmunder ihre Chancen für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche. Ein 1:0-Sieg im Signal-Iduna-Park würde so reichen. "Wir haben eine Chance, eine gute Chance. Sowohl das Ergebnis als auch das Spiel zeigt, dass wir mithalten können. Wir haben eine Chance auf das CL-Halbfinale. Ich denke, das wird man uns anmerken in der nächsten Woche", zeigte sich der Verteidiger mutig. Auch für Reus "ist weiterhin alles offen, aber wir glauben dran".