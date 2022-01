Ihr habt abgestimmt! So würdet ihr Hannover 96 gegen Dynamo Dresden aufstellen

Unter der Woche hat Hannover 96 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach eine bärenstarke Leistung gezeigt. Beim 3:0-Heimsieg gegen die Fohlen überzeugten vor allem Doppelpacker Maximilian Beier und Ron-Robert Zieler (beide SPORTBUZZER-Note 1). Nun steht die nächste Partie in der 2. Bundesliga an. Zu Gast in der HDI-Arena ist Dynamo Dresden. Anstoß ist am Sonntag (13.30 Uhr) in der HDI-Arena.

Duell der Tabellennachbarn

96 und die Sachsen liegen in der Tabelle direkt beieinander und haben aus den ersten 19 Saisonspielen jeweils 23 Punkte geholt. Sechs Punkte beträgt aktuell der Abstand zum Relegationsplatz. Für beide Teams eine gute Chance, die Abstiegsränge weiter hinter sich zu lassen. Wie ihr die Roten gegen Dresden aufstellen würdet, seht ihr in der Galerie.