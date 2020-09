So würdet Ihr Hannover 96 im Heimspiel gegen den Karlsruher SC aufstellen

In der ersten Runde des DFB-Pokal konnte sich Hannover 96 souverän bei den Würzburger Kickers durchsetzten. Nach 90 starken Minuten gewannen die Roten mit 3:2 (1:0). Nun steht für die Niedersachsen der Saisonauftakt in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Am Samstag (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) empfängt das Team von Kenan Kocak den Karlsruher SC in der heimischen HDI-Arena.