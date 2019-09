Sobotzik nach Rücktritt beim Chemnitzer FC: „Mir kam blanker Hass entgegen“

Chemnitz. Eine Woche lang hatte sich Thomas Sobotzik in der Öffentlichkeit nicht äußern wollen. Am Mittwoch teilte der 44-Jährige in einer persönlichen und sehr ausführlichen Erklärung die Gründe für seinen Rücktritt als Geschäftsführer des Chemnitzer FC mit. Die Entscheidung, den Verein um die Entbindung von allen Aufgaben zu bitten, sei für ihn alternativlos gewesen. „Was ich zuletzt an persönlichen Anfeindungen, Beschimpfungen und Drohungen erleben und erleiden musste, geht weit über das Maß hinaus, das verkraftbar ist“, erklärte Sobotzik.

"Super-Gau" am 9. März 2019

Auch Bergner hatte bereits am Montag in einem Interview der „Bild“-Zeitung Kritik an den Zuständen rund um den CFC geübt. „Der 9. März hat deutlich aufgedeckt, was in diesem Verein alles nicht passt. Es war für den CFC in meinen Augen der Super-Gau, spätestens seit diesem Tag ging es leider nicht mehr um Fußball in Chemnitz“, sagte Bergner. Am 9. März war vor dem Spiel gegen Altglienicke eine öffentliche Trauerbekundung für einen verstorbenen Rechtsradikalen abgehalten worden.