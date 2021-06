Sociedad-Boss will Isak-Vertragsverlängerung: BVB soll "keine Gefahr" mehr darstellen

Real Sociedad will den Vertrag mit Top-Stürmer Alexander Isak schnellstmöglich verlängern. Das hat der Boss des Tabellenfünften der spanischen La Liga, Sportdirektor Roberto Olabe, in einem Gespräch mit der Marca angekündigt. Der Kontrakt mit dem ehemaligen BVB-Stürmer läuft zwar noch bis 2024, soll jedoch verbesserte Bezüge beinhalten. "Wir arbeiten daran, dass die Borussia keine Gefahr darstellt", sagte Olabe - aus einem bestimmten Grund: Schließlich besitzt Borussia Dortmund ab diesem Sommer bis 2023 eine Rückkauf-Option für den schwedischen Nationalspieler. Mit der Aufstockung des Gehalts will Sociedad nun verhindern, dass der BVB in Zukunft als attraktivere Option gelten könnte. "Borussia hat eine Rückkaufoption. aber er ist es, der akzeptieren muss", so der Sportdirektor des Erstligisten. Anzeige

Im Sommer 2019 war der Offensivspieler von Dortmund für kolportierte 6,5 Millionen Euro zu Real Sociedad gewechselt. Dort stehen 33 Tore in 89 Pflichtspielen für ihn zu Buche. Zuvor hatte die Borussia ihn bereits von Januar 2019 bis zum Ende der Saison 2018/19 an den niederländischen Klub Willem II ausgeliehen. Auch dort überzeugte Isak bereits mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Nur beim BVB hatte es nicht so wirklich funktioniert. In 13 Einsätzen, zumeist als Ergänzungsspieler kam der Schwede nur zu einem Treffer.