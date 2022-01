Sofort-Wechsel! VfL Wolfsburg verpflichtet US-Talent Paredes

Der aus dem Bundestaat Virginia stammende Paredes ist damit bereits das dritte US-Talent, das in der aktuellen Transferperiode in die Bundesliga wechselt - nach Ricardo Pepi (Augsburg), an dem auch der VfL interessiert war , und Justin Che (1899 Hoffenheim). „Wir freuen uns sehr, dass Kevin sehr schnell von unserer Philosophie und unserem Weg überzeugt war und zu uns kommt", sagt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer. "Trotz seines Alters hat er schon einige Erfahrung im Profibereich sammeln können und ist nicht nur auf der linken Außenbahn, sondern auch im Zentrum einsetzbar. Dazu bringt er Tempo und Dynamik mit, ist sehr agil und wendig mit dem Ball, macht auf dem Platz viele Meter und bringt eine richtig gute Mentalität mit."

Für den Linksfuß ist der Wechsel zu den Niedersachsen ein großer Schritt, zuvor war er nur in den USA aktiv: Paredes wurde in der Nachwuchsakademie von D.C. ausgebildet und gab sein Profi-Debüt im Alter von 16 Jahren für Loudoun United FC, dem Reserveteam der Washingtoner. Er wurde in der zweiten amerikanischen Liga am 26. September 2019 beim 4:1-Heimsieg über Swope Park eingewechelt. Nach insgesamt vier Einsätzen für Loudoun, in denen ihm eine Torvorlage gelang, kehrte der in South Riding in Virginia geborene Paredes 2020 zu D.C. United zurück.