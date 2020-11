Sofortige Winterpause: Im Kreis Wolfsburg wird über englische Wochen und Feiertags-Fußball nachgedacht

Keine Fußball-Spiele mehr bis zum Ende des Jahres - so lautete die Entscheidung des NFV am Montagabend. Der Spielbetrieb wird bis Ende Dezember ausgesetzt. Was bereits für den Bezirks Braunschweig und Kreis Gifhorn Gewissheit war, ist es nun auch für die heimischen Oberligisten Lupo/Martini Wolfsburg und MTV Gifhorn sowie für den Kreis Wolfsburg. Anzeige

Im Kreis Wolfsburg wird es sich indes nicht vermeiden lassen, den Spielplan zu komprimieren - anders als beispielsweise der Kreis Gifhorn wurden die Staffeln nicht getrennt, die Kreisliga spielt mit 13 Teams. Die November-Partien, so viel war klar, würden ohnehin abgesetzt werden, zwei komplette Dezember-Spieltage fallen nun zusätzlich aus. "Wenn es geht, fangen wir im Februar wieder an", so Wolfsburgs Spielausschuss-Vorsitzender Bernd Hartwig. "Dann müssen wir aber voraussichtlich an Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt jeweils zwei Spieltage ansetzen und auch sonst mal Mittwochs spielen."