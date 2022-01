Sohm, Hosiner und Diawusie bei Dynamo Dresden vor dem Absprung

Dresden. Am Freitagmittag deutete Dynamo-Trainer Alexander Schmidt an, dass am Sonnabend (14 Uhr) beim Testspiel gegen Erzgebirge Aue neben verletzten Profis auch Spieler fehlen könnten, "die kurz vor dem Absprung stehen". Spieler, die sich im stets umkämpften Prestigeduell mit den "Veilchen" womöglich noch verletzen und sich so einen Wechsel verbauen könnten. Namen nannte der 53-Jährige nicht, doch ein Geheimnis ist es längst nicht mehr, dass die Offensivspieler Pascal Sohm, Philipp Hosiner und Agyemang Diawusie keine Zukunft bei Dynamo Dresden haben und noch bis zum Ende der Transferperiode jederzeit wechseln dürfen. Jetzt kristallisiert sich immer mehr heraus, wohin die Reise für das Trio gehen könnte.

