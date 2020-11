Sohn von Real-Trainer: Enzo Zidane vor Wechsel zu Erzgebirge Aue – "Gespräche weit fortgeschritten"

Der FC Erzgebirge Aue steht offenbar vor einem Transfer-Coup: Die Veilchen haben den Sohn eines Weltstars ins Visier genommen. Wie Präsident Helge Leonhardt beim Portal Tag 24 bestätigte, ist der Klub an einer Verpflichtung von Enzo Zidane interessiert – dem Sohn von Real Madrids Trainer Zinedine Zidane . "Die Gespräche sind weit fortgeschritten. Es gab mehrere Telefonkonferenzen. Enzo will nach Aue!" , sagte Leonhardt.

Leonhardt: "Enzo möchte raus aus Madrid"

Der 25 Jahre alte Zidane ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und steht aktuell ohne Verein da. Zuletzt stand er beim spanischen Zweitligisten UD Almeria unter Vertrag und scheiterte mit dem Klub in den Aufstiegsplayoffs zur La Liga. Nun sucht er wohl eine neue Herausforderung, wie Aue-Boss Leonhardt berichtet: "Enzo will sich weiterentwickeln und möchte raus aus Madrid, weg von den 40 Fernsehkameras, die ständig auf ihn gerichtet sind." Und der Kontakt ging tatsächlich von Seiten des Spielers aus: "Enzos Agent rief mich vor vier Wochen an und so begann alles", so Leonhardt. Aues Co-Trainer Marc Hensel habe sich seither intensiv mit