"Soll die Gunst der Stunde nutzen": BVB-Trainer Rose erklärt Tigges-Aufstellung gegen Ajax

So solle Tigges, der den Vorzug vor U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko erhielt, "Bälle festmachen und dann vielleicht vorne einen einnicken wie am Wochenende", so der Coach weiter. Der Treffer des BVB-Stürmers war sein erster in der Bundesliga. "Ich kriege das Strahlen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Mein Handy vibriert sich sicher bald vom Tisch", sagte Tigges kurz nach der Partie in Köln.

Diese Motivation soll Tigges nun in die Champions League mitnehmen - und erhält dafür volle Rückendeckung von Rose: "Er war jetzt länger verletzt und ist gut wieder dabei. Er soll die Gunst der Stunde nutzen. Wir haben großes Vertrauen in ihn. Er macht das hier heute Abend", sagte der BVB-Coach, der schon nach dem Köln-Spiel durchblicken ließ, weiter auf Tigges setzen zu wollen. "Wir sind überzeugt, dass Steffen bei uns am richtigen Ort ist. Er ist ein Typ, der Erling noch am besten ersetzen kann." Der Fußball-Lehrer ist guter Dinge, dass Tigges auch in den kommenden Wochen noch als Haaland-Ersatz funktioniert: "Ich hoffe, dass ihn das Tor richtig nach vorn bringt und wir ihn in Dortmund noch weiter entwickeln können."