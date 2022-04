Sollte RB Leipzig mit Laimer verlängern? Unbedingt!

Leipzig. Die Bayern wären im Sommer 2021 gerne mit einem Kleinbus am Cottaweg vorgefahren und hätten Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano Marcel Sabitzer und Konrad Laimer eingepackt. Der Deal mit Laimer platzte kurz vor knapp, alsdann reichte ein PKW, um das dreiteilige Tafelsilber nach München zu transportieren.

Das Rundumsorglospaket Laimer verköpert den idealen Fußball-Profi. Er ist frei von Allüren, privat und sportlich verlässlich, liebt es, Bälle zu jagen, ist physisch und mental bärenstark. Laimer steht nach wie vor auf dem Münchner Einkaufszettel. Und auf vielen anderen. Auch in der Premier League. Manchester United läuft seit Jahren der Musik hinterher, weil sie zu viele Diven und zu wenige Laimers haben. Dessen Vertrag läuft 2023 aus.

Bedeutet für die RB-Chefetage: Entweder sie schaffen es, Laimers Papier zu verlängern oder sie müssen den eigentlich Unverzichtbaren mit Blick auf einen drohenden ablösefreien Wechsel 2023 in diesem Sommer verkaufen. Laimer will in einer gewichtigen Liga Titel gewinnen. Und wohl ein paar Scheine mehr verdienen. Das ist auch bei RB Leipzig drin. Domenico Tedesco ist ein Klasse-Trainer. Und ganz arm sind sie auch nicht, die Roten Bullen. Verlängern? Unbedingt!