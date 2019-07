Neuer Transfer-Kandidat: FC Bayern wohl an Messi-Kollegen Giovani Lo Celso interessiert

Was ist in diesem Sommer nur mit dem FC Bayern München los? Die Balance zwischen angeblichen Transfer-Kandidaten und bereits verpflichteten Neuzugängen ist aktuell nicht vorhanden. Fast täglich tauchen neue Namen auf, die der FCB um Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf dem Schirm haben soll - um mit ihnen wie die bisher einzigen Sommer-Transfers Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Fiete Arp die erste Mannschaft zu verstärken. Nachdem es zuletzt Gerüchte über ein Bayern-Interesse der beiden bisher wenig in Erscheinung getretenen Spanier Marc Roca und Brais Mendez gegeben hat, bringt die Bild nun einen namhafteren Profi als möglicher Bayern-Transfer ins Spiel: Giovani Lo Celso.