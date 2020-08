Sommercamp im Heilbad: Diese Bedingungen hat Dynamo Dresden in Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt. Ein schönes Fleckchen Erde hat sich Dynamo Dresden für sein Sommertrainingslager zur Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison ausgesucht. Im thüringischen Heilbad Heiligenstadt nahe dem Dreiländereck zu Hessen und Niedersachsen verbringen die Schwarz-Gelben noch bis nächste Woche Donnerstag insgesamt neun Tage, auch wenn sie in dem staatlich anerkannten Sole-Heilbad im südlichen Harzvorland keineswegs zur Kur sind.

Dass die Sportgemeinschaft nahe der Heimat geblieben ist, hat natürlich eine Hauptursache. „Das hat keine Kostengründe, das ist dann wirklich Corona. Wir haben erst mal geschaut, wo wir auch einen Spielgegner finden. Es müssen getestete Mannschaften sein", begründet Cheftrainer Markus Kauczinski am Tag vorm Duell gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. „Dynamo Dresden war auch in der Vergangenheit schon mal hier in der Ecke und hat gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist auch nicht so weit zu fahren, von daher hat das alles gut zusammengepasst."

Das Eichsfeld im Nordwesten Thüringens ist ein gutes Pflaster für die Sportgemeinschaft, die jeweils in die 2. Bundesliga aufstieg, nachdem sie sich dort auf die Saison vorbereitete – auch vorm letzten Aufstieg 2015 hatte das geklappt. Damals gastierte die SGD im nahen Teistungen. „Wenn es so einfach wäre, würden wir immer hierhin fahren", sagt Markus Kauczinski, der natürlich genau weiß, dass jede Menge Arbeit dazugehört, um die direkte Rückkehr ins deutsche Fußball-Unterhaus zu schaffen.

„Das ist meine Heimat“

Die Bedingungen in Heiligenstadt, mit 17.000 Einwohnern gerade halb so groß wie Radebeul, seien dafür optimal. Die Dresdner logieren nahe dem Stadtrand im Hotel am Vitalpark, einem Vier-Sterne-Haus mit unmittelbar benachbarter Therme, die eine große Bade- und Saunalandschaft zum Relaxen nach den harten Trainingseinheiten bereithält. Nur fünf Minuten Fußweg entfernt ist das Gesundbrunnen-Stadion des 1. SC 1911 Heiligenstadt, wo die Schwarz-Gelben täglich trainieren.

Auf ihrem Weg dorthin überqueren die Dynamos zu Fuß das Flüsschen Leine, das später in Niedersachsen noch durch Göttingen, die nächstgelegene Großstadt, sowie durch Hannover fließt. Für Rafting, wie es die Dynamos vor einem Jahr in ihrem Österreich-Trainingslager betrieben, ist sie allerdings viel zu zahm. Dennoch wird es auch diesmal wieder einen Teambuilding-Tag geben. „Wir werden etwas unternehmen, das bietet sich am Tag nach dem Spiel gegen Braunschweig auch an“, blickt Kauczinski schon mal auf den Sonnabend voraus, ohne Details zu nennen.

Sein Leitwolf Marco Hartmann kennt die Leine nur zu gut, wurde er doch im nahen Leinefelde geboren. Dort und im benachbarten Worbis spielte er einen großen Teil seiner Jugend Fußball. „Das ist meine Heimat. In Heiligenstadt war ich maximal mal hier im Bad oder auf dem Fußballplatz, um gegen Heiligenstadt zu spielen“, berichtet er. Erst nach dem Abitur kehrte er der Gegend, wo noch viele seiner Verwandten leben und der sich Hartmann auch als 32-Jähriger noch immer sehr verbunden fühlt, den Rücken.

Mainzer Schloss in Heiligenstadt

Die Gegend heißt Eichsfeld und ist bekannt dafür, trotz ihrer Lage nahe dem Kerngebiet der Reformation vom Katholizismus geprägt zu sein. „Ich wurde auch katholisch erzogen. Das wird hier auch heute noch so gelebt. Meine Familie ist auch so katholisch, dass sie regelmäßig in die Kirche geht. Ich nicht mehr so häufig“, erzählt Marco Hartmann über seine christliche Konfession. In Heiligenstadt, einem Zentrum des Eichsfelds, dominiert die doppeltürmige Marienkirche die Silhouette.

Ebenfalls in der Altstadt befinden sich ein Heimatmuseum sowie ein Literaturmuseum, das Theodor Storm gewidmet ist. Der Schriftsteller, eigentlich studierter Jurist, hatte von 1856 bis 1864 als Amtsrichter in Heiligenstadt gewirkt. In den 1920er Jahren bekam die Stadt dann zunächst den Titel eines Kneippbades verliehen. Gleich an der Leine und direkt neben der derzeitigen Trainingsstätte der Dresdner findet sich so auch ein idyllischer Kurpark.

Und Heiligenstadt hat noch eine weitere Besonderheit zu bieten: Nicht nur in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, sondern auch hier gibt es ein Mainzer Schloss. Der Name des Bauwerks, heute Sitz des Landratsamts, ergibt sich ebenso wie die katholische Prägung der Region daraus, dass das Eichsfeld bis ins 19. Jahrhundert als Exklave dem Fürstbistum Mainz angehörte. Am Giebel des Schlosses findet sich so auch ein Wappen mit dem Mainzer Rad – ein Symbol, das ebenso im Logo des FC Rot-Weiß Erfurt enthalten ist. Denn auch Thüringens Hauptstadt war einst kurmainzisch.