Geplatzter Sommermärchen-Prozess: Ex-DFB-Funktionäre werden entschädigt

Nach dem Scheitern des Sommermärchen-Prozesses in der Schweiz erhalten ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes und der FIFA Entschädigungen. Die vier ursprünglich Angeklagten bekommen dafür insgesamt rund 705.000 Schweizer Franken (640.000 Euro), gab das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona am Freitag bekannt. Die Summe lag weit unter den Forderungen. Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

