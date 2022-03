Kane und Son treffen bei Tottenham-Gala: Spurs zerlegen Everton im Montagsspiel der Premier League

Tottenham Hotspur hat in beeindruckender Manier den Anschluss an die internationalen Plätze gewahrt. Die Schützlinge von Trainer Antonio Conte setzten sich im Montagabendspiel des 28. Premier-League -Spieltags gegen den FC Everton deutlich mit 5:0 (3:0) durch. Die Spurs sind durch den ungefährdeten Dreier weiter Siebter des Klassements, haben bei zwei Spielen weniger jedoch nur noch drei Punkte Rückstand auf Champions-League -Platz vier, den aktuell der FC Arsenal belegt. Everton bleibt als 17. bei nur einem Zähler vor einem Abstiegsplatz dagegen tief im Tabellenkeller.

Everton-Profi Michael Keane brachte Tottenham per Eigentor unfreiwillig in Front (14.). Ex-Bundesliga-Profi Heung-min Son (17.), Harry Kane (37./55.) und der eingewechselte Sergio Reguilon (46.) schossen den klaren Sieg des Favoriten heraus. Von Everton, das seit Ende Januar von Trainer Frank Lampard betreut wird, kam bis zum Ende nur wenig Gegenwehr. Der Sieg der Hausherren war auch in der Höhe verdient.