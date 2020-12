Dank Son und Kane: Tottenham gewinnt London-Derby gegen Arsenal und erobert Tabellenspitze zurück

Tottenham Hotspur hat die Tabellenführung in der Premier League zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho setzte sich am Sonntag im Nordlondoner Derby gegen den FC Arsenal mit 2:0 (2:0) durch und löste den FC Chelsea, der am Samstag durch ein 3:1 gegen Leeds United vorübergehend an die Spitze gesprungen war, wieder ab. Die Tore für Tottenham erzielten Heung-min Son (13.) und Harry Kane (45.+1) bereits im ersten Durchgang. Für den FC Arsenal setzt sich die Krise nach dem vierten sieglosen Liga-Spiel, das den Absturz auf Platz 15 bedeutet, fort. Am Sonntagabend kann der FC Liverpool mit einem Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers noch mit den "Spurs" gleichziehen, das um neun Tore schlechtere Torverhältnis macht eine Übernahme der Tabellenführung allerdings nur theoretisch möglich. Anzeige

Vor 2000 Zuschauern im Tottenham Hotspur Stadium überließen die Hausherren dem FC Arsenal zunächst das Kommando. Die "Gunners" begannen nach dem ausbleibenden Erfolg in der Liga mit Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette und Willian in vorderster Front entsprechend offensiv. Doch schon in der 13. Minute sollte sich das auf Konter ausgelegte Spiel Tottenhams auszahlen. Nach einer geklärten Hereingabe schaltete die Mourinho-Elf schnell um. Einen öffnenden Pass von Harry Kane aus der eigenen Hälfte erreichte dessen Sturmpartner Heung-min Son, der den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert im langen Eck unterbrachte und Bernd Leno im Tor der Gäste keine Abwehrchance ließ.

Kane erhöht kurz vor der Halbzeit Arsenal blieb bemüht, konnte aus der optischen Überlegenheit jedoch auch in der Folge kein Kapital schlagen. Im ersten Durchgang blieb das Team von Mikel Arteta ohne direkten Schuss auf das Tor. Stattdessen konterte Tottenham weiter und schlug ein weiteres Mal eiskalt zu. Nach einer schnellen Umschaltsituation bediente diesmal Son Torjäger Kane, der den Ball kurz vor dem Halbzeitpfiff unter die Latte zum 2:0 einschoss (45.+1).