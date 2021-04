Sonderausgabe! "Eine Halbzeit ohne ..." – Alles, was ihr jemals über Wolff Fuss wissen wolltet

"Der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase", lautete mal ein berühmtes Zitat von Uli Hoeneß. 2021 war der Osterhase ein anderer, nämlich RND-Sportchef Heiko Ostendorp, der endlich, endlich seine Wettschulden für das verlorene Tennismatch gegen die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, einlösen musste und am Ostermontag ein „Insta-Live“ produzierte, quasi "Eine Halbzeit ohne …". Die Zusammenfassung dieser spektakulären Sendung gibt es in einer Sonderausgabe des Fußball-Podcasts des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), die am Dienstag ab 18 Uhr verfügbar ist. Anzeige

Während Fuss sich von seinem Einsatz am Sky-Mikro beim Bundesliga-Knaller zwischen RB Leipzig und Bayern München erholte, war diesmal seine Partnerin diesem Podcast, der normalerweise – und wenig überraschend – rund 45 Minuten dauert, am Start.

In der Sonderfolge "Die letzten Geheimnisse von Wolff Fuss" sind gleich mehrere Gäste dabei – neben Anna Kraft auch die linke und rechte Hand des Fuss: Michael Morhardt, aka "Morinho"! Sie wissen mehr über ihn als er selbst und halten damit nicht hinterm Berg. Unter anderem: Wo und wie haben sich Anna und Wolff kennengelernt? Was kann er im Haushalt – und was nicht? Und: Was ist Wolffs größte Schwäche? Außerdem gibt es das große Quiz: "Alf oder Wolff?". Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND. Besser geht nicht, Männer!