Am Wochenende wird es am 25. Spieltag der Bundesliga noch einmal lauter. Nachdem schon am 24. Spieltag so viele Fans wie seit November nicht mehr in die Arenen strömen durften, werden am kommenden Spieltag noch einmal mehr Zuschauer erwartet. Bundesweit greift die Regelung, dass Stadien wieder bis zu 75 Prozent der maximalen Auslastung, höchstens aber 25.000 Fans, zulassen dürfen. Während das Olympiastadion von Hertha BSC oder die Allianz Arena des FC Bayern München also noch vergleichsweise leer bleiben, werden die kleineren Stadien in Bochum und Bielefeld wieder annähernd voll.

