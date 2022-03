Die Fans kehren in immer höherer Zahl zurück: An diesem Bundesliga-Wochenende wird trotz nur acht Spielen ein neuer Zuschauer-Saisonrekord erwartet (sollten alle Partien ausverkauft sein). Nachdem am 25. Spieltag bereits insgesamt 192.221 Zuschauer zugelassen waren, wird diese Marke am 26. Spieltag mit 196.067 zugelassenen Fans noch einmal getoppt. Bundesweit greift die Regelung, dass Stadien wieder bis zu 75 Prozent der maximalen Auslastung, höchstens aber 25.000 Fans, zulassen dürfen. Kleinere Stadien wie die Alte Försterei in Berlin oder der Sportpark Ronhof in Fürth werden also schon wieder annähernd voll sein.

Anzeige