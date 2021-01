Sonderlob auch ohne Tor: Nagelsmann attestiert Sörloth gegen Union ein "echtes Top-Spiel"

Leipzig. Endlich klappt es: RB Leipzig kann doch gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel gewinnen. Der 1:0-Sieg gegen Union Berlin war schwer verdient, der Abschluss der Hinrunde geglückt. Emil Forsberg belohnte die Roten Bullen mit seinem Tor für ihre Abgeklärtheit. Das Spiel gegen die Eisernen empfand Trainer Julian Nagelsmann als weiteren Reifeprozess seiner Mannschaft: „Die Jungs waren sehr geduldig und haben auf den richtigen Moment gewartet. Das haben sie sehr gut gemacht.“ Anzeige

"Bin unglaublich zufrieden"

Belohnt (und belobigt) wurde vor allem einer aus den Reihen der Leipziger. Nagelsmann hatte Stürmer Alexander Sörloth in der Startelf und ließ ihn auch über 90 Minuten auf dem Platz. Es war der vierte Einsatz über die komplette Spielzeit für den Norweger in der Bundesliga. Insbesondere nachdem er die gesamte Partie gegen den VfL Wolfsburg auf der Bank verbracht hatte, erschien sein Einsatz wie ein Vertrauensbekenntnis vom Coach.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder zum Spiel Geduldig geblieben: RB Leipzig gewinnt gegen offensiv völlig harmlose Gäste vom 1. FC Union Berlin verdient mit 1:0. ©

Der hatte nach der Begegnung viel Lob für seinen noch nicht wirklich angekommenen Schützling übrig: „Mit Alexander Sörloth bin ich unglaublich zufrieden. Er hat alles umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen hatten. Er ist sehr fleißig angelaufen, hat Gegenpressing-Situationen eingeleitet und keinen Ball verloren“, analysierte Nagelsmann die Leistung des Mittelstürmers. Wer die Übertragung der Partie beim Bezahlsender Sky verfolgt hatte, den mochte diese Einschätzung des Trainers dann doch überraschen. Denn Kommentator Michael Born schien den Einsatz des Norwegers zwischenzeitlich gar nicht genug kleinreden zu können, sprach vom "glücklosen Alexander S.".

Top-Spiel ganz ohne Tor

Warum Sörloth nicht in jeder Situation strahlend wirkte? "Er hatte gegen die Union-Verteidiger keinen leichten Job", so Nagelsmann. Denn die machten ihren verdammt gut an diesem Abend. Auch der Spielablauf habe sich nicht unbedingt zugunsten eines Stürmers entwickelt. „Es war leider kein Spiel mit extrem vielen Chancen, weil da auch wenig Fläche war.“ Die Aufgaben, die er dem Norweger aufgetragen habe und die wohl anders als üblich waren, habe er aber zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. „Es war ein echtes Top-Spiel von ihm“, sagte Nagelsmann nach dem Heimsieg gegen die Berliner. Und das auch ohne Sörloth-Treffer.

Dass die Tor-Ausbeute des Neuzugangs noch nicht optimal ist, ist allen Beteiligten klar. Sörloth hatte lange Zeit Schwierigkeiten sich im Leipziger Spiel einzufinden, hatte vor der Saison aufgrund des engen Terminplans keine Möglichkeit mit den neuen Teamkollegen zu trainieren. Das änderte sich auch im weiteren Verlauf lange nicht, weil die vielen Englischen Wochen keine "echten" Einheiten im Mannschaftsverbund zuließen. Nagelsmann hatte diesen Umstand nicht nur in Bezug auf Sörloth mehrfach bedauert.

Süper Lig ist nicht Bundesliga

Auch deshalb gab sich der Coach stets geduldig mit seinem Neuzugang, wies allerdings auch öffentlich bisweilen deutlich auf Steigerungspotential hin. „Er ist einfach neu hier und noch nicht so in die Richtung gelaufen, wie er sich’s vorgestellt hat. Da ist es normal, dass sich irgendwann die Rübe ein bisschen einschaltet“, so Nagelsmann. Um diese Verkopftheit zu lösen, würden bei einem Stürmer gute Spiele und vor allem Tore helfen. Zudem erinnerte der RB-Coach auch immer wieder daran, dass Bundesliga und Süper Lig, in der der Norweger in der Vorsaison vor Trabzonspor 24 mal traf, nicht unbedingt miteinander zu vergleichen seien. Da sei Zeit nötig, um sich an die Spielweise und das Tempo im deutschen Oberhaus zu gewöhnen.