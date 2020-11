Sonntag-Gegner der Icefighters Leipzig pausiert wegen Corona: Springt Herford dein?

Leipzig. Es glich fast einem Wunder, dass an den ersten beiden Spieltagen der Eishockey-Oberliga Nord vor Wochenfrist alle Partien durchgezogen werden konnten. Doch am Freitag gab es kurz vor dem ersten Bully des dritten Spieltages doch die ersten Absagen. Betroffen sind auch die Exa Icefighters Leipzig, deren Sonntag-Gegner Krefeld wegen eines Coronafalls weder am Freitag gegen Hamburg noch am Sonntag im Kohlrabizirkus antreten kann. Diese Information erhielten die Sachsen im Mannschaftsbus auf dem Weg nach Herford, wo das Team von Sven Gerike ab 20.30 Uhr gefordert ist.

Anzeige