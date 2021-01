Sonntag kommt Nördlingen: TKH-Frauen wollen den nächsten Sieg

Nach acht Niederlagen in Folge haben die Basketball-Frauen des TK Hannover ihre Negativserie zuletzt eindrucksvoll beendet. Am Sonntag (16 Uhr) soll gegen die Angels Nördlingen nun der zweite Sieg in Serie her. Dann wäre für das einstige Schlusslicht sogar wieder ein Platz in den Play-off-Rängen drin.