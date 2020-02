Sophia Flörsch über ihre Formel-1-Ambitionen: "Die Königsklasse ist nicht mehr weit weg"

Seit dem 18. November 2018 ist Sophia Flörsch nicht mehr nur Motorsportexperten ein Begriff. Ihr spektakulärer Unfall beim Formel-3-Rennen in Macau brachte der heute 19-Jährigen weltweit Aufmerksamkeit. Mittlerweile fährt sie wieder Rennen – und hofft auf den großen Sprung. "Der Wunsch, in der Formel 1 zu fahren, ist sehr groß", sagte sie am Rande der Laureus World Sports Awards in Berlin, wo sie für den Preis "Comeback des Jahres" nominiert ist. "Dort schnell zu sein, dort zu überzeugen – das ist das, was ich will." Flörsch selbstbewusst: "Die Königsklasse ist gar nicht mehr so weit weg." Immerhin fahre sie schon in der Formel 3.