Sophia Flörsch bei Laureus Awards für Comeback des Jahres ausgezeichnet - Lebenswerk-Preis für Dirk Nowitzki

Die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch wurde bei den Laureus World Sports Awards 2020 in der Kategorie "Comeback des Jahres" ausgezeichnet. Die inzwischen 19-Jährige war im November 2018 auf dem engen Stadtkurs von Macau verunglückt und kehrte im März 2019 nach monatelanger Rehabilitation ins Formel-3-Auto zurück. Auf der Bühne der Laureus Awards in Berlin bedankte sie sich mit einer emotionalen Rede für diesen besonderen Preis: "Das ist alles surreal. Ich bin erst 19 Jahre, befinde mich am Anfang meiner Karriere und stehe mit dem sechsfachen Weltmeister Lewis Hamilton auf einer Bühne. Das ist eine Riesen-Ehre. Das ist der Oscar des Sports. Die Gästeliste ist unglaublich. Der Award kommt auf meinen Nachttisch."