Vom deutschen Überraschungs-Team: Sören Kragh Andersen gewinnt 19. Etappe der Tour de France

Erfrischend angriffslustig wirbelte das Team immer wieder das Feld durcheinander. So auch am Freitag. Gut 13 Kilometer vor dem Ziel riss der 26 Jahre alte Andersen aus. Ehe die Rivalen in der Ausreißergruppe die Gefahr erkannt hatten, war Andersen schon außer Sichtweite.Zweiter und dritter wurden Luka Mezgec aus Slowenien und der Belgier Jasper Stuyven. Der Slowene Primoz Roglic führt als Träger des Gelben Trikots in der Gesamtwertung weiter vor seinem Landsmann Tadej Pogacar.