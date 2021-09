Sorge vor Corona-Ausbrüchen, Liga verschärft den Ton: NFL-Start unter besonderen Vorzeichen

Dr. Allen Sills ist zufrieden. "Wenn wir solche Zahlen in der Gesellschaft hätten, würden wir hinsichtlich der Pandemie viel, viel besser dastehen", sagt der Chefarzt der National Football League mit Blick auf die Impfquote. 93 Prozent der knapp 1700 NFL-Profis sind gegen Covid-19 geimpft. In der US-Bevölkerung liegt die Impfquote bei 62 Prozent.

Bis Mitte Juli hatten nur 73 Prozent der NFL-Akteure, zu denen mit Fullback Jakob Johnson (New England Patriots) und Wide Receiver Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) auch zwei Deutsche gehören, den vollen Impfschutz. Das war zwar immer noch eine beeindruckende Zahl, der Liga aber zu wenig. Sie plant schließlich eine Spielzeit mit vollen Arenen und nicht mehr mit leeren oder nur spärlich gefüllten Stadien wie in der Vorsaison. Da passierten aufgrund strenger Auflagen nur 1,2 Millionen Fans die Eingangstore – knapp 16,4 Millionen sind es vor Corona gewesen. Hinzu kamen Covid-Ausbrüche bei mehreren Teams. Die Folgen waren Schließungen der Trainingsstätten und ein Spielplanchaos. Insgesamt 22 Partien mussten verschoben werden, einige bis zu dreimal.

Kurz vor Saisonstart: Die NFL warnt die Teams

Um all das diesmal zu vermeiden, schickte die NFL ein Schreiben an alle 32 Teams, das je nach Interpretation als Drohung oder Druckmittel aufgefasst werden kann. Auf jeden Fall hatte es eine verschärfte Tonart sowie eine Auflistung sportlicher und finanzieller Konsequenzen zum Inhalt. Sollte es in der neuen Saison durch ungeimpfte Spieler zu einem Covid-Ausbruch kommen, hieß es unter anderem, würde die Partie womöglich nicht mehr verschoben, sondern als Niederlage gewertet werden. Zudem würden die Profis beider Teams eine Woche kein Gehalt bekommen. "Wenn du nicht geimpft bist, hat das Folgen. Deshalb bin ich dafür, dass sich jeder impfen lassen sollte", betont Chris Ballard, Manager der Indianapolis Colts.

Carson Wentz riskiert Strafen für sein Team

Er könne manchmal mit dem Kopf gegen die Wand rennen, sagt Colts-Manager Ballard. Zugleich bekräftigt er, dass der Verein seine Spieler in Sachen Covid weiterbilden und auch in puncto Impfung nicht nachgeben werde. NFL-Chefarzt Sills verschweigt nicht, dass es in der Liga auch Impfdurchbrüche gegeben hat. Doch das Verhältnis der Infektionen von geimpften gegenüber ungeimpften Spielern habe in den ersten Augustwochen bei eins zu sieben gelegen, so Sills.