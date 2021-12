"Schlicht katastrophal": Wie Basketball, Eishockey & Co. unter Geisterspielen leiden

Es ist vielleicht ein angemessenes Zeichen, dass die meisten Fußball-Bundesligisten am Tag danach keinen Kommentar mehr abgeben wollten. Mit Verweis auf sich wiederholende Argumentationen. Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) äußerte sich durchaus verständnisvoll, dass das neue Jahr flächendeckend mit Geisterspielen beginnt, die sich über den gesamten Winter erstrecken könnten.

Zwar seien die vorübergehenden Einschränkungen von Bund und Ländern "bedauerlich, aber nachvollziehbar – auch wenn wir alle noch bis vor Kurzem gehofft haben, dass es eine bundesweite Rückkehr zu Spielen ohne Fans in den Stadien nicht mehr geben würde." Die spitzzüngige Tonalität, die der am Mittwoch seinen Schreibtisch räumende Chef Christian Seifert in einem letzten Mediengespräch in der Vorwoche angeschlagen hatte, war aus diesem Statement nicht herauszulesen.