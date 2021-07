Sorge um Alphonso Davies: Bayern-Star erleidet Knöchel-Verletzung bei der Nationalmannschaft

Rückschlag für Alphonso Davies: Der Außenverteidiger des FC Bayern München hat sich im Trainingslager der kanadischen Nationalmannschaft in Vorbereitung auf den Gold Cup eine Knöchel-Verletzung zugezogen. Das teilte der kanadische Verband am Freitagabend mit. Über die Schwere der Verletzung wurden keine Angaben gemacht. Fest steht nur, dass Davies - einer der Leistungsträger der Kanadier - nicht am nordamerikanischen Kontinental-Turnier teilnehmen kann und zur Genesung wieder nach München geflogen ist.

