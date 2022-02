Sorge um Corentin Tolisso: Bayern-Profi gegen Fürth unter Schmerzen ausgewechselt

Bitter für den FC Bayern München: Der deutsche Rekordmeister hat einen weiteren Verletzten zu beklagen. Corentin Tolisso musste bei der Bundesliga-Partie gegen Schlusslicht Greuther Fürth am Sonntag nach 23 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt in Abwesenheit des fehlenden Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme) den Part in der Münchener Schaltzentrale neben Joshua Kimmich ausgefüllt hatte, hatte sich direkt nach einem Zweikampf mit Fürth-Profi Paul Seguin an den linken hinteren Oberschenkel gegriffen.

