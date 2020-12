Sorge um Horst Eckel: 54er-Weltmeister nach schwerem Sturz im Krankenhaus

Horst Eckel, der letzte noch lebende Weltmeister von 1954, befindet sich nach einem schweren Sturz in einem Krankenhaus in Homburg. Dies bestätigte seine Tochter Dagmar am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 88-Jährige war bereits am 22. Dezember zu Hause im pfälzischen Vogelbach, wo er mit seiner Frau Hannelore lebt, schwer gestürzt. Er habe sich dabei unter anderem Rippenbrüche, eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasen- und Kieferbruch zugezogen. "Es geht ihm soweit gut", sagte Dagmar Eckel. "Er ist verblüffend zäh und läuft im Krankenhaus herum." Zuvor hatte der SWR über den Sturz des Ex-Weltmeisters berichtet.

