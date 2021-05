Sorge um Ilkay Gündogan: ManCity-Star bricht Training vor Champions-League-Finale ab

Schock vor dem Endspiel: Ilkay Gündogan hat das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Finale mit Manchester City gegen den FC Chelsea vorzeitig abbrechen müssen. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitagnachmittag in ihrem Live-Ticker zum Endspiel mitteilte und wie Videoaufnahmen belegen, hat der 30-Jährige in einem Zweikampf mit Teamkollege Fernandinho einen Schlag abbekommen. Eine Diagnose einer möglichen Verletzung oder Vereinsangaben lagen zunächst nicht vor.

