Sorge um Johan Hansen: Recken-Profi verletzt sich bei Handball EM

Wie schlimm es ist, konnte der Rechtsaußen der TSV Hannover-Burgdorf am Freitag aber selbst noch nicht sagen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. „Das ist sehr schade für Johan, jetzt müssen wir erst mal den genauen Befund abwarten“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen.

Die Handball-Europameisterschaft hat für Hannovers Recken mit einem Schrecken begonnen. Johan Hansen hat sich in der Auftaktpartie für Dänemark an der rechten Wade verletzt.

Kein Einsatz gegen Slowenien

Die Dänen hatten ihr EM-Auftaktspiel gegen Montenegro am Donnerstagabend mit 30:21 gewonnen. Hansen hofft, dass es nicht so schlimm ist und er bei der Mannschaft bleiben kann. Dass Hansen am Samstag (20.30 Uhr) gegen Slowenien zum Einsatz kommt, gilt aber als ausgeschlossen.

Der Weltmeister hat inzwischen schon reagiert und den 40 Jahre alten Routinier Hans Lindberg von den Füchsen Berlin nachnominiert, dem Tabellendritten. Zudem reist Torhüter Jannick Green vom Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg nach überstandener Corona-Infektion zur Mannschaft ins ungarische Debrecen.

Zweitbester Recken-Werfer

Der 27-jährige Hansen ist mit 68 Treffern hinter Ivan Martinovic zweitbester Werfer der Recken in dieser Saison. Er wechselt in der nächsten Saison zu Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Dafür hat die TSV von den Flensburgern Marius Steinhauser verpflichtet. Zweiter Mann auf dieser Position ist in Hannover Jannes Krone.