Sorge um Leon Goretzka - Bericht: Kein Comeback des verletzten Bayern-Stars in Sicht

Das Lazarett beim FC Bayern München lichtet sich nach den zahlreichen Corona-Fällen und kleineren Blessuren zum Rückrunden-Start allmählich wieder. Doch einen deutschen Nationalspieler haben die FCB-Fans in diesem Jahr noch nicht auf dem Platz in Aktion erlebt: Leon Goretzka laboriert bereits seit Anfang Dezember an Problemen mit der Patellasehne. Und nach Informationen der Bild wird es keine baldige Rückkehr des 26-Jährigen geben.

Anzeige