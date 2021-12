Sorge um Leon Goretzka: FC Bayern droht nächster Star-Ausfall vor BVB-Gipfel

Vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund ranken sich beim FC Bayern München Fragezeichen um einen Einsatz von Leon Goretzka. Der Nationalspieler laboriert weiterhin an Hüftproblemen und beendete laut Medienberichten am Donnerstag das Geheimtraining des Tabellenführers vorzeitig. Am Mittwoch hatte Goretzka bereits mit dem Training ausgesetzt. Die Personalsorgen von Trainer Julian Nagelsmann im Herzen des Bayern-Spiels sind damit gewaltig.

Die Münchner Profis können sich ausnahmsweise konzentriert und ohne kraftraubenden Einsatz unter der Woche auf den BVB vorbereiten. "Das ist ein spezielles Spiel", sagte Angreifer Leroy Sané, für den das wegen seiner Schalker Vergangenheit ähnlich wie bei Manuel Neuer oder auch Goretzka noch in gesteigertem Maße gilt. Der Serienmeister will seine Position in Deutschland mit einer starken Leistung und einem Erfolg untermauern. "Wir wollen jedem zeigen, dass wir die Nummer eins sind", kündigte der in dieser Saison auftrumpfende Sané an.