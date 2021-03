Sorge um Lewandowski vor Leipzig-Kracher: Bayern-Star verletzt sich bei Polen-Spiel - Hoeneß gibt Update

Sorgen um den Top-Torjäger des FC Bayern München und der polnischen Nationalmannschaft: Beim lockeren 3:0-Sieg der Polen gegen Fußball-Zwerg Andorra hat sich Robert Lewandowski offensichtlich am rechten Knie verletzt. Nachdem er zuvor zwei Treffer (30. und 55. Minute) erzielte, fiel ihm ein Gegenspieler auf das Bein. Dabei verletzte sich der Stürmer - und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. "Lewa" humpelte in Richtung Bank und bekam ein Eis-Pad aufs Knie gelegt. "Er hat Schmerzen in seinem Knie gefühlt. Wir werden morgen checken, ob er okay ist", sagte Nationaltrainer Paulo Sousa gegenüber polnischen Medien nach der Partie. Anzeige

Uli Hoeneß zuckte in seiner Funktion als RTL-Experte während der Zusammenfassung des Polen-Spiels nach der Lewandowski-Verletzung zusammen. "Mir ist das Herz stehen geblieben. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist", sagte der Ehren-Präsident des FC Bayern. Wenig später gab der 69-Jährige nach mehreren Telefonaten, wie er sagte, ein Update: "Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm, wie es zunächst ausgesehen hat", gab Hoeneß vorsichtig Entwarnung und kündigte ebenfalls an, dass es am Montag eine Untersuchung geben werde.