Sorge um Mergim Mavraj: Fürth-Verteidiger nach Zusammenprall vom Platz getragen

Böser Unfall in der 2. Liga: Greuther-Fürth-Verteidiger Mergim Mavraj hat sich bei einem Zusammenprall mit seinem eigenen Torwart Sascha Burchert im Zweitliga-Spiel bei Erzgebirge Aue wohl schwerer verletzt. Nach knapp fünfminütiger Behandlung auf dem Platz wurde der ehemalige Hamburg-Profi (2017 bis 2018) von den Sanitätern vom Platz getragen.

Was war passiert? Nach einer Flanke von Aue-Profi Philipp Riese knallte Keeper Burchert mit dem albanischen Innenverteidiger Mavraj zusammen. Der 34-Jährige schien den TV-Bildern zufolge nach dem unabsichtlichen Hüft-Check sogar das Bewusstsein verloren zu haben und wurde von den auf den Platz geeilten Betreuern in die stabile Seitenlage gebracht. Unter Applaus der Fans im Erzgebirgsstadion wurde Mavraj, dessen Nacken fixiert wurde, auf einer Trage abtransportiert. Laut Sky soll Mavraj danach ansprechbar gewesen und direkt ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gefahren worden sein.

Oliver Bierhoff räumt Fehler in Außendarstellung der DFB-Elf ein: "Messlatte extrem hoch"

Mavraj ist ein erfahrener Verteidiger. In der 1. und 2. Liga absolvierte der in Deutschland geborene Albanier knapp 300 Pflichtspiele. Im Sommer 2019 kehrte er nach einem Jahr beim FC Ingolstadt zu Greuther Fürth zurück. In Fürth spielte Mavraj bereits von 2011 bis 2014, ehe er daraufhin zum 1. FC Köln (2014 bis 2017) wechselte.