Sorge um Novak Djokovic: Verletzter Tennis-Star sagt PK-Teilnahme kurzfristig ab

Wegen seiner im Spiel gegen den Amerikaner Taylor Fritz erlittenen Bauchmuskelverletzung hat der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic bei den Australian Open die obligatorische Pressekonferenz abgesagt. Das teilten die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in Melbourne am Freitag mit. Der Titelverteidiger hatte sich bei seinem 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2-Erfolg im dritten Satz bei einem Ausfallschritt verletzt. Der 33 Jahre alte Serbe verließ den Platz und ließ sich behandeln. Später griff er immer wieder an seinen Bauch und war sichtlich gehandicapt.

"Ich bin sehr stolz darauf, was ich heute geschafft habe", sagte Djokovic in dem Siegerinterview auf dem Platz. Ob er am Sonntag zum Achtelfinale gegen den Kandier Milos Raonic antreten könne, ließ er offen. "Ich weiß es wirklich nicht", sagte Djokovic. "Ich weiß nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde. Ich weiß nicht, ob ich wieder auf den Platz gehen kann oder nicht."