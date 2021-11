Lange Pause für PSG-Superstar? Neymar gibt Update nach Verletzungs-Schock in St. Etienne

Der 3:1-Sieg von Paris St-Germain beim Tabellenletzten AS St. Etienne geriet völlig zur Nebensache: In der Schlussphase der Ligue-1-Partie hat sich Superstar Neymar wohl schwerer verletzt. Der Brasilianer knickte beim Versuch, einer Grätsche auszuweichen, unglücklich mit dem linken Fuß um und konnte den Platz nicht auf eigenen Beinen verlassen. Nach dem Schock wandte sich Neymar via Instagram an seine Fans: "Leider gehören diese Rückschläge zum Leben eines Athleten", schrieb der Paris-Schlüsselspieler, ohne näher auf die Schwere seiner Verletzung einzugehen. "Nun muss man den Kopf nach oben richten und weitermachen. Ich werde besser und stärker wiederkommen." Das klingt nach einer längeren Verletzungspause. Laut Medienberichten soll Neymar am Montag untersucht werden.